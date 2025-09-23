Сблъсък между БМВ и мотоциклет с пловдивски номер

© В събота малко след 20:00 ч. на пътя Бургас – Средец, лек автомобил "БМВ 320“, с бургаска регистрация, управляван от 26-годишен бургазлия, извършвайки ляв завой за навлизане в гараж, е отнел предимството и е блъснал правомерно движещия се по пътя мотоциклет "Сузуки“, с пловдивска регистрация, управляван от 20-годишен бургазлия.



Мотоциклетистът е получил болка в дясното ходило и охлузни рани по тялото. Той е прегледан на място, но отказал хоспитализация.