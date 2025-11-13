ИЗПРАТИ НОВИНА
Само Бойко Борисов е подписал оставката на Антон Славчев 
Автор: Марияна Стойчева 15:51Коментари (0)82
© Facebook
От ПГ на ГЕРБ само лидерът на партията Бойко Борисов е подписал оставката на Антон Славчев като председател на Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Това информира медиите съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов и призова всички от партията да я подпишат, предаде репортер на "Фокус". 

"Папката отново се озова долу на рояла в мраморното фоайе на Народното събрание, но без подписите на ГЕРБ", каза Божанов. Той заяви, че малко над 50 човека са я подписали, а са нужните подписи са 80. 

"ГЕРБ да изпълнят обещанието на своя лидер Бойко Борисов и да подкрепят оставката на Антон Славчев", призоваха още. 

"Фокус" припомня, че в края на октомври месец тази година лидерът на ГЕРБ подписа оставката на Славчев като шеф на КПК. Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев лично връчи му папката за подписи в пленарна зала. 

Искането на ПП-ДБ за отстраняването на Славчев като шеф на КПК дойде след като бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов (ключов свидетел по делото за кмета на Варна Благомир Коцев) заяви, че е дал своите показания по делото под натиск на КПК.



