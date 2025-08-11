ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|С над един милион души намаля населението на страната ни
Кърджали е в Топ 5 по брой на пенсионерите. Регионът, заедно с Видин, Габрово, Кюстендил и Смолян, влиза в "сивата“ класация на статистиката с над 40 на сто от населението, което разчита на пенсия.
Към края на 2010 г. пенсионерите са 2,194 млн., а към края на миналата година са 2,052 млн. Това представлява намаление със 142 хил. човека, или с 6,5 на сто. Оказва се, че населението на страната намалява два пъти по-бързо от пенсионерите, посочва "Труд“.
Най-тежко е положението във Видин. За период от 14 години населението на областта е намаляло с над 33 на сто, до малко над 70 хил. човека. Заплатите в областта са едни от най-ниските в страната - средно 1686 лв. през месец март тази година. А пенсионерите са над 42 на сто от населението на областта.
Заради ниските заплати младите хора бягат, което води до намаляване на раждаемостта и застаряване на населението.
В област Габрово също над 42 на сто от хората са пенсионери. Населението на областта също не е много голямо - 93,8 хил. човека, но заплатите са доста по-високи, отколкото във Видин - средно 1892 лв.
Петте областите с най-голям дял на пенсионерите са сред районите на страната с най-голям спад на населението за последните 14 години. Заплатите в Кюстендил и Смолян са сред най-ниските в страната, което е основна причини младите да бягат оттам. София и Варна са с най-младо население.
Най-много хора взимат пенсия за работа в Германия - над 12,5 хил. човека. На второ място е Испания с над 11,3 хил. пенсии, а на трето място е Гърция с над 10,2 хил. Много хора взимат пенсии и за работа в Италия (8,6 хил.), Русия (5,9 хил.) и Великобритания (5,4 хил.). Значителен е и броят на хората с пенсии след работа в Чехия (3,2 хил.), Кипър (2,9 хил.) и Австрия (2,3 хил.).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 141
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
16-годишният Даниел носи храна и вода на пожарникари и доброволци...
23:22 / 10.08.2025
Експерти алармират: Производителите увеличават изкуствено цените ...
21:11 / 10.08.2025
Земетресението е усетено в Южна България
20:29 / 10.08.2025
Сваленото семейство от полет на Ryanair: Оставиха ни като отхвърл...
20:01 / 10.08.2025
Очаква ни двойно поскъпване на рибата
19:15 / 10.08.2025
Руският театрален режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Созопол
18:25 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS