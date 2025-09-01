ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома
171 са засечените скорости над ограниченията. От тях 148 са водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия“ са засечени две скорости - 227 и 180 км/ч при ограничение 140 км/ч.
На територията на ОДМВР-Сливен, по време на проверките, са установени един водач с алкохол над 0,5 до 1,2 промила, един водач с алкохол над 1,2 промила, двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици. Установен е един неправоспособен водач и четири случая на неправилно изпреварване.
Съставени са 325 акта и фиша, образувани са досъдебни и бързи производства.
На автомагистрала "Тракия“ има денонощно екипи на сектор "Пътна полиция“-Сливен, които следят за спазване на правилата за движение. Продължава засиленото полицейско присъствие по главните и второстепенни пътища в област Сливен. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Начало на евтиното море
14:26 / 01.09.2025
Проф. Кантарджиев предупреди връщащите се от чужбина
13:50 / 01.09.2025
BILLA България има нов изпълнителен директор
12:30 / 01.09.2025
Ако оставите парите си на депозит в банката, реално ще обеднеете
12:16 / 01.09.2025
Пуснаха гараж за продажба, който струва колкото малък апартамент
11:18 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
12:16 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS