Руснаците продължават да разпродават имотите си в България
Общите преките чуждестранни инвестиции в страната за първите единадесет месеца на 2025 г. възлизат на 2.984,6 млн. евро, или около 2.6% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това е ръст от 304,4 млн. евро спрямо същия период на 2024 г., когато потокът възлизаше на 2.680,2 млн. евро, отбелязвайки същото процентно съотношение към БВП.
Само през ноември 2025 г. преките инвестиции са положителни в размер на 410,5 млн. евро, спрямо 249,4 млн. евро за същия месец на 2024 г.
По предварителни данни, реинвестирането на печалба – показател, който отразява дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружествата – също бележи ръст и възлиза на 3.401,5 млн. евро за януари – ноември 2025 г., при 2.464,1 млн. евро за същия период на предходната година.
