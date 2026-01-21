ИЗПРАТИ НОВИНА
Руснаците продължават да разпродават имотите си в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:17Коментари (0)635
©
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти в България остава отрицателен, като данните на Българската народна банка (БНБ) към ноември 2025 г. показват изтегляне на капитали в размер на 18.6 млн. евро. От тях потокът от Русия е отрицателен с 19.9 млн. евро, което потвърждава тенденцията руски граждани да се освобождават от недвижимите си активи у нас.

Общите преките чуждестранни инвестиции в страната за първите единадесет месеца на 2025 г. възлизат на 2.984,6 млн. евро, или около 2.6% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това е ръст от 304,4 млн. евро спрямо същия период на 2024 г., когато потокът възлизаше на 2.680,2 млн. евро, отбелязвайки същото процентно съотношение към БВП.

Само през ноември 2025 г. преките инвестиции са положителни в размер на 410,5 млн. евро, спрямо 249,4 млн. евро за същия месец на 2024 г.

По предварителни данни, реинвестирането на печалба – показател, който отразява дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружествата – също бележи ръст и възлиза на 3.401,5 млн. евро за януари – ноември 2025 г., при 2.464,1 млн. евро за същия период на предходната година.







