Румен Радев загатна, че ще направи нова партия
Автор: Елиза Дечева 09:55
© Булфото
Не искам да коментирам бюджета педи да сме виделя реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев

Той ще участва във военен ритуал, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница. 

"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета", уточни Радев. 

Според него тези действия са издали, че задачата да се "прикрие голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% е изключително сложно",

Относно спирането на износа на горива и казуса "Лукойл" държавният глава каза, че това е необходима превантивна мярка, която обаче е закъсняла. Според него обаче най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок.

"Това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия.", уточни той. 

За ротацията на председателя на НС:

"Моят коментар е тревожен. Политическата класа все повече затъва в блатото на "беззаконието". Издевателствата на Конституцията започнаха с методичната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен "Домова книга", за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. Сега всяка ново назначение, преди всичко на парламента е попълване на "Домовата книга" с потенциални бъдещи служебни премиер.

Краткият престой на Наталия Киселова на чело на Народното събрание ще се запомни с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по Конституционно право.", каза президентът Радев. 



В отговор на въпрос дали ще направи собствена партия Радев каза: "Хората го настояват навсякъде".


предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

