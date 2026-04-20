Крайните резултати от проведените вчера, 19 април 2026 г., предсрочни парламентарни избори вече са ясни. При 100% обработени протоколи в РИК "Прогресивна България" постига безапелационна победа с 44.594% от вота. Второто място заема ГЕРБ-СДС с 13.387%, следвани от ПП-ДБ с 12.618%.

ДПС също влиза в новия парламент със 7.120%. "Възраждане" преминава бариерата от 4% за влизане в Народното събрание, като получава 4.257% от гласовете.

Така в следващия парламент ще имаме пет политически формации, а големите губещи са коалицията на БСП, "Има такъв народ", "Величие" и МЕЧ, които имаха депутати в предходното 51-во Народно събрание.

Разпределение на местата в парламента:

"Прогресивна България" - 131 депутати

ГЕРБ-СДС - 39

"Продължаваме промяната - Демократична България" - 37

ДПС - 21

"Възраждане" - 12

Интересното е, че Централната избирателна комисия все още не е обявила финалните данни за активността на гласоподавателите, въпреки че от края на изборния ден минаха точно 24 часа.