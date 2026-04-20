Крайните резултати от проведените вчера, 19 април 2026 г., предсрочни парламентарни избори вече са ясни. При 100% обработени протоколи в РИК "Прогресивна България" постига безапелационна победа с 44.594% от вота. Второто място заема ГЕРБ-СДС с 13.387%, следвани от ПП-ДБ с 12.618%.
ДПС също влиза в новия парламент със 7.120%. "Възраждане" преминава бариерата от 4% за влизане в Народното събрание, като получава 4.257% от гласовете.
Така в следващия парламент ще имаме пет политически формации, а големите губещи са коалицията на БСП, "Има такъв народ", "Величие" и МЕЧ, които имаха депутати в предходното 51-во Народно събрание.
Разпределение на местата в парламента:
"Прогресивна България" - 131 депутати
ГЕРБ-СДС - 39
"Продължаваме промяната - Демократична България" - 37
ДПС - 21
"Възраждане" - 12
Интересното е, че Централната избирателна комисия все още не е обявила финалните данни за активността на гласоподавателите, въпреки че от края на изборния ден минаха точно 24 часа.
Голям Ботев
преди 10 ч. и 40 мин.
Много бързо ще му бъде дадено да разбере, че без ЕС го очакват бунтове и мизерия у нас. Другото което ще разбере е, че в ЕС законите ще бъдат променени, за да не може някой друг като Орбан да служи на пиЧкин.
