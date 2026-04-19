Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев с първи коментар пред журналисти след резултатите от екзитпола.

"Ние очаквахме да сме първи! Моят първи коментар е - нека да изчакаме официалните резултати и ще говорим пак. Моята социология беше пълните зали и площади навсякъде из страната. Очакванията са големи, надеждите са големи, това означава и голяма отговорност", каза той.

Той бе запитан дали смята, че вотът в чужбина ще бъде на негова страна. "Зависи на колко хора в чужбина ще се даде възможност да гласуват, хората ми пращат клипове, има огромни опашки - в Лондон и Барселона например. Хората искат да гласуват, чакат 3-4 часа. Аз се надявам МВнР да даде възможност да всички тези хора да гласуват", каза Радев.

Данните към момента

Според моментните данни на "Тренд" хората на Румен Радев събират 39.2% подкрепа, докато вторите ГЕРБ - едва 15%. Трета е коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" - 13.3%. Четвъртото и петото място са съответно за ДПС-Ново начало (8,1%) и "Възраждане" (5.0%). Малко над бариерата за влизане в парламента е "БСП – Обединена левица" (4,2%). Под чертата засега остават формациите "Сияние" (3,1%), МЕЧ (2,7%), "Величие" (2,4%), АПС (2,1%), "Има такъв народ" (1,6%) и "Синя България" (0,7%).

Избори за 52-ро Народно събрание

България гласува на предсрочните парламентарни избори, от които ще бъде определен съставът на 52-рото Народно събрание. Изборният ден започна в 7:00 часа и по правило приключва в 20:00 часа, като може да бъде удължен до 21:00 часа, ако пред секциите има чакащи избиратели. Право на глас имат 6 575 151 души по избирателните списъци, а в страната са разкрити 12 721 секции, включително подвижни, болнични и специализирани.

Какво е екзитпол?

Думата идва от английското exit poll (буквално "допитване на изхода“). Това е сондаж, който се провежда от социологически агенции в самия изборен ден. За разлика от анкетите, които четем преди изборите (които питат "За кого смятате да гласувате?“), екзитполът пита: "За кого току-що гласувахте?“.

Как се прави проучването?

Социологическите агенции избират определен брой "представителни“ секции в цялата страна. Пред тях стоят анкетьори, които спират всеки втори, пети или десети гласоподавател (според определена стъпка). Избирателят попълва анонимна анкетна карта, която имитира истинската бюлетина. Екзитполът е най-точният вид социологическо проучване, но той не е официален резултат.