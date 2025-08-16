ИЗПРАТИ НОВИНА
Румен Радев декларира само 435 000 лв., а Пеевски живее под наем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:19
©
Комисията за противодействие на корупцията (КПК) публикува имуществените декларации на хората във властта.

Премиерът Росен Желязков е декларирал три банкови сметки - две на негово име за 140 277 лв. и 49 089 лв., произходът на средствата са от заплати, и една на името на Ралица Терзиева за 262 532 лв. - от спестявания и продажба на апартамент. За изминалата година от трудови доходи премиерът е декларирал 128 616 лв.

Президентът Румен Радев е декларирал само 435 000 лв. в банкова сметка, както и кредитна карта за 10 000 лв. Има и 29 275 лв. вложения във фондове. За изминалата година от работна заплата е получил 288 495 лв., а на съпругата му - 10 295 лв.

Вицепрезидентката Илияна Йотова е декларирала 7 банкови сметки - на нейно и на името на Андрей Йотов, които са както в лева, така и в евро - вицепрезидентът има 36 000 евро в две банкови сметки и 116 000 лв. в други две. Съпругът ѝ има 370 000 лв. в една сметка и 102 000 евро в други две.

От имуществената декларация на народният представител и лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се разбира, че той живее под наем - в София той е наел 8 имота - 5 къщи, 4 от тях с двор, апартамент, ателие и гаражни клетки. В графата произход на средствата за наемането на имотите е посочено: "доходи от дивидент, продажба на акции, както и от продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години". Освен това Пеевски и се вози под наем - наел е 5 коли - БМВ, "Ауди", "Лендровър", "Мерцедес" и "Тойота". Произходът на средствата за автомобилите е същият като за жилищата. Наличните му средства, които е посочил, са 568 684 лв. от "дивидент и доходи от продажба на акции, декларирани и в предходни декларации" и още 97 000 евро "доходи от дивидент, продажба на акции, както и от продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години". Пеевски има и три банкови сметки - в лева, евро и долари.

В графата "Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон" - тоест какви средства му се дължат, Делян Пеевски е посочил сумата от 19 092 622 лв. Правно основание за вземането е "решение на ЕСК за разпределен дивидент". Иначе за изминалата година от заплата депутатът е получил 125 859 лв.

Народният представител от ИТН Тошко Йорданов е декларирал, че има 17 банкови сметки, които са в лева, евро, паунда, долара и швейцарски франка, а като произход на парите в сметките е посочено "авторски права", като едната, която е в лева и е за 430 709 лв., освен за авторски права, се включва и заплата. За изминалата година от заплата Йорданов е получил 163 401 лв., на съпругата му е декларирал 12 097 лева.

Народният представител и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов не е декларирал къщи, апартаменти или коли, а само налични парични средства от 392 691 лв. и три банкови сметки, всички в лева. От трудови доходи за изминалата година Борисов е получил 164 490 лв., като е декларирал и 139 800 лв. в графата "годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност".

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане", е декларирал, че притежава "вилна сграда с 1/4 идеална част от вилно място" във варненското село Константиново, която е придобил през 2019 година, като има и нива в село Църква, придобита през 2007 година, пише news.bg. Има две банкови сметки - едната на негово име с 69 079 лв., и една на името на Велина Костадинова за 11 951 лв. За изминалата година от заплати Костадинов е получил 157 318 лв.

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев е декларирал магазин и апартамент с гараж в София и парцел в Добрич. На името на Евгения Костадинова е декларирал апартамент с гараж в София и апартамент в Добрич, произходът на средствата са от заплата, като за два имота не са обозначени произход на средствата, понеже са записани като наследствени.

Мирчев има два автомобила, закупени през 2017 година и 2019 година за 9 250 лв. и 18 000 лв. Наличните парични средства на депутата са в размер на 18 000 лв. на негово име и 17 000 лв. на името на Евгения Костадинова. Банковите сметки също са две - на негово име и на името на Костадинова съответно за 85 000 лв. 44 000 лв. - произход на средствата - заплати. За изминалата година от трудов договор е получил 59 160 лв., а съпругата му - 56 900 лв.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната" и депутат, е заявил апартамент, придобит през 2016 година, както и 60 000 лева налични средства, има заем за 73 555 лв. от местно юридическо лице. От трудови доходи в декларирал 73 676 лв., а в графата "годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност" - 40 060 лв.

Атанас Атанасов, лидер на ДСБ и народен представител от ПП-ДБ, не е декларирал нищо освен налични парични средства от 226 315 лева и трудови доходи за изминалата година за 158 853 лв. и на съпругата му - за 1 345 лв.


