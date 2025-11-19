Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа

© Решението на Конституционният съд е победа на правото над произвола на политическата класа. Това бяха първите думи на президента Румен Радев, след като вчера КС разпореди, че Наталия Киселова неправомерно е върнала предложението на президента за провеждане на референдум на тема: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута 'евро' през 2026 г.?", предаде репортер на "Фокус".



"Решението е с обратно действие и постановява, че председателят на парламента не може да отклонява предложение на субект, овластен от закона", каза държавният глава и допълни:



"Оправданията, че не могат да внесат това предложение и да го гласуват, защото мотивите ми са отхвърлени, е лъжа. На 13 май аз получих единствено препис с разпореждането на г-жа Наталия Киселова. Моите предложения и мотиви още са в деловодството на парламента".



Румен Радев призова депутатите да отидат още днес да внесат предложението му в пленарна зала за разглеждане и да го гласуват.



"За съжаление този парламент, вместо закони, ражда беззаконие, скандали и отврат'', коментира още Радев.







