Румен Радев: Без честни избори няма държава!

Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен голямата задача пред българския парламент е да върнем доверието в изборния процес. Опитът от последните избори ясно показва, че това трябва да бъде с машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене на контролните разписки, за да има истинско доверие. В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране са честните избори. Нашият парламент има нужда от техническо време за тези промени. Обществото ги очаква и аз се надявам парламентът да отговори на тези очаквания. Това каза президентът Румен Радев, предаде ФОКУС.



И допълни: "Ще ви осведомя скоро кога и на кого ще връча третия мандат, но големия приоритет в момента това са изборните промени".



На въпрос дали президентът ще участва на предстоящите избори, Радев отговори: "Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя, но нека управляващите се замислят какво къса доверието им с гражданите и противопоставя институциите".



И добави още: "Има една партия – партията на антимафиотския консенсус. Тя обединява всички демократи – отляво и отдясно, независимо дали са политически активни, защото всички имаме нужда от честни избори и свободно демократично развитие“, заяви президентът.