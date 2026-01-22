ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков подписа с Тръмп, България е част от основателите на Съвета за мир
В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството взе решение България да се присъедини към държавите учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Страната ни няма нужда да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тези пари от държавите, които искат да участват в Съвета, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.
Официалната покана до България беше изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста.
