|Росен Желязков на оглед в Елените
Той направи обиколка на ваканционното селище заедно с областния управител на Бургас Владимир Крумов и директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.
От там стана ясно, че още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от Държавния резерв за хората в "Свети Влас" и "Елените". Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.
Областният управител на Бургас подчерта, че все още се изчаква втората проба за годността на водата в засегнатите райони.
Припомняме, че по-рано днес премиерът посети Хасково, където край местното село Конуш откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1.
