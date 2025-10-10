© Премиерът Росен Желязков посети Елените, където се запозна с обстановката след опустошителното наводнение от 3 октомври.



Той направи обиколка на ваканционното селище заедно с областния управител на Бургас Владимир Крумов и директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.



От там стана ясно, че още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от Държавния резерв за хората в "Свети Влас" и "Елените". Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.



Областният управител на Бургас подчерта, че все още се изчаква втората проба за годността на водата в засегнатите райони.



Припомняме, че по-рано днес премиерът посети Хасково, където край местното село Конуш откри реконструирания магистрален напоителен канал М-1.



