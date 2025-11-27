© Фокус Снощният протест, ние считаме като израз на спонтанна реакция, за ясен знак за това, че трябва да поставим интересите нa гражданите над политическите ни разбирания. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на трибуна в Народното събрание, предаде репортер на "Фокус".



Бюджетът ще бъде изтеглен и преработен, стана ясно от думите на премиера.



"Това напрежение беше през последните седмици продиктувано от разбирането, че има нарушен социален диалог. Моят призив, особено към представителите на опозицията, е да проявят разум", каза премиерът и допълни, че са наясно, че са в сложно управленско мнозинство.



"Социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отовори как се пази социалният мир", каза още Желязков. Той обяви, че се възстановяват разговора със синдикати и работодатели.



"Имаме нужда от стабилност и увереност. Ние сме длъжни да направим този процес ясен и да дадем на обществото знак, че държавата се управлява от тях", каза Желязков.



"Правителството отново, заедно с колегите от мнозинството, ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партьори да направим процеса по бюджетната процедура видим ясен и удовлетворителен за всички", каза още той.



Премиерът увери, че имат достатъчно време да постигнат очакванията, които се изтъкват като дефекти на проектобюджета, за да има бюджет, който отговаря на политическатата спектралност.



По-рано пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е "поискал този бюджет да бъде изтеглен, докато не се възстанови диалога с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява през следващите години".



