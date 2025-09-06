ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Росен Петров: Щяхме да минаваме митница за Пловдив, ако не беше Съединението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:17Коментари (0)230
©
"Съединението е един от малкото чисто български актове в историята ни. То ни напомня, че когато сме заедно, можем да постигнем изключителни успехи. Когато сме разделени – сами се обричаме на провали.“

Това каза в интервю за вестник "24 часа" водещият на "Операция История“  Росен Петров.

По думите на Петров, ключовият урок от събитията през 1885 г. е именно националното единство.

"Тогава българите показват, че могат сами – без чужда намеса – да отстояват националната си кауза. Това е плод на общонародно дело, на умела дипломация и на смелостта на българската армия, която защитава Съединението в Сръбско-българската война“, подчерта той.

Историкът напомни, че често възприемаме постиженията на предците си за даденост.

"Днес пътуваме до Пловдив или Южното Черноморие без граници и митници, без да си даваме сметка, че ако не беше Съединението, това нямаше да е възможно“, каза Петров.

"В миналото идеалът е бил ясен – обединението на всички българи. Днес го свеждаме до пълен хладилник. Липсата на национална кауза е един от големите проблеми пред обществото ни“, смята Росен Петров.

Той даде пример с генерал Рачо Петров, чиято кратка и ясна заповед "Утре войната със Сърбия е обявена. Вземете мерки“ показва решителността и дисциплината на тогавашното военно и политическо ръководство.

Историкът разказа малко познат епизод – в Сръбско-българската война като доброволец участва италианският аристократ и журналист маркиз Адриано Колочи Веспучи – потомък на самия Америго Веспучи, на когото е кръстена Америка. "Той се сражава при Пирот в българска униформа, а княз Батенберг лично му връчва сабя. Днес в родния му град Йези има къща-музей“, допълни Петров.

Петров определи ролята на Русия в онези години като "противоречива“ – от една страна донесла Освобождението, от друга – противник на Съединението.

"България се превръща в заложник на геополитическите игри между Русия и Англия, където интересите на малките народи рядко се отчитат“, коментира той.

По думите му днешният свят напомня на периода преди Първата световна война – сблъсък на силови центрове и надпревара във въоръжаването.

"Живяхме с илюзията, че правото определя международния ред. Истината е, че силата диктува правото“, каза още Петров.

"Ние винаги търсим големия брат – било Русия, било Брюксел – и се нагодим към него. Това ни е помагало да оцелеем, но не и да изградим дългосрочна национална стратегия“, смята Росен Петров.

Той цитира своя дядо, ветеран от Втората световна война: "Каквото и да става, важното е да не е война“. И заключи: "Нашите предци са преживели страдания, които ние днес трудно можем да си представим. Трябва да ценим мира, защото десетилетия наред да живееш без война е привилегия, която рядко осъзнаваме.“


Още по темата: общо новини по темата: 315
06.09.2025 Историк от САЩ: За Русия е било неизгодно България да реализира своите най-важните национални амбиции
06.09.2025 В Пловдив започнаха тържествата по случай 140-та годишнина от Съединението на България
06.09.2025 Изложба за Съединението показва фотографии и вещи на личности, взели участие в този акт
06.09.2025 Вицепрезидентът от Първенец: Съединението е взривът на нашето българско съзнание
06.09.2025 Областният управител: Съединението е подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност, които вдъхновяват и днес
06.09.2025 Защо Русия не подкрепя Съединението на Източна Румелия с Княжество
България?
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
За пръв път от много години: И премиер, и президент в Пловдив за ...
00:10 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
22:43 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция
22:06 / 05.09.2025
Президентът Радев прие почетния строй в Чирпан за Съединението
22:13 / 05.09.2025
Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Е...
21:30 / 05.09.2025
Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загуби...
20:10 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съединението и празник на Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
131 години от Съединението на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: