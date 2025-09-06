ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Росен Петров: Щяхме да минаваме митница за Пловдив, ако не беше Съединението
Това каза в интервю за вестник "24 часа" водещият на "Операция История“ Росен Петров.
По думите на Петров, ключовият урок от събитията през 1885 г. е именно националното единство.
"Тогава българите показват, че могат сами – без чужда намеса – да отстояват националната си кауза. Това е плод на общонародно дело, на умела дипломация и на смелостта на българската армия, която защитава Съединението в Сръбско-българската война“, подчерта той.
Историкът напомни, че често възприемаме постиженията на предците си за даденост.
"Днес пътуваме до Пловдив или Южното Черноморие без граници и митници, без да си даваме сметка, че ако не беше Съединението, това нямаше да е възможно“, каза Петров.
"В миналото идеалът е бил ясен – обединението на всички българи. Днес го свеждаме до пълен хладилник. Липсата на национална кауза е един от големите проблеми пред обществото ни“, смята Росен Петров.
Той даде пример с генерал Рачо Петров, чиято кратка и ясна заповед "Утре войната със Сърбия е обявена. Вземете мерки“ показва решителността и дисциплината на тогавашното военно и политическо ръководство.
Историкът разказа малко познат епизод – в Сръбско-българската война като доброволец участва италианският аристократ и журналист маркиз Адриано Колочи Веспучи – потомък на самия Америго Веспучи, на когото е кръстена Америка. "Той се сражава при Пирот в българска униформа, а княз Батенберг лично му връчва сабя. Днес в родния му град Йези има къща-музей“, допълни Петров.
Петров определи ролята на Русия в онези години като "противоречива“ – от една страна донесла Освобождението, от друга – противник на Съединението.
"България се превръща в заложник на геополитическите игри между Русия и Англия, където интересите на малките народи рядко се отчитат“, коментира той.
По думите му днешният свят напомня на периода преди Първата световна война – сблъсък на силови центрове и надпревара във въоръжаването.
"Живяхме с илюзията, че правото определя международния ред. Истината е, че силата диктува правото“, каза още Петров.
"Ние винаги търсим големия брат – било Русия, било Брюксел – и се нагодим към него. Това ни е помагало да оцелеем, но не и да изградим дългосрочна национална стратегия“, смята Росен Петров.
Той цитира своя дядо, ветеран от Втората световна война: "Каквото и да става, важното е да не е война“. И заключи: "Нашите предци са преживели страдания, които ние днес трудно можем да си представим. Трябва да ценим мира, защото десетилетия наред да живееш без война е привилегия, която рядко осъзнаваме.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
За пръв път от много години: И премиер, и президент в Пловдив за ...
00:10 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
22:43 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция
22:06 / 05.09.2025
Президентът Радев прие почетния строй в Чирпан за Съединението
22:13 / 05.09.2025
Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Е...
21:30 / 05.09.2025
Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загуби...
20:10 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS