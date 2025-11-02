ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ромски семейства от България тероризират Мадрид, граждански патрул разобличи 150 джебчийки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:25Коментари (0)582
©
Група граждански доброволци в испанската столица разкри добре организирана мрежа от български джебчийки, която е действала по улиците и метрото на града в продължение на две години. Организацията "Патрула Мадрид“ документира престъпленията и публикува снимки на извършителките в социалните мрежи, предупреждавайки обществеността за дейността им.

Членовете на патрула твърдят, че мрежата е пирамидално организирана и нанася сериозни щети на имиджа на България.

"Ние сме обикновени граждани – собственици на ресторанти, барове, аматьори-гидове, пенсионери“, казва един от доброволците.

Въпреки че сред задържаните има и румънци и босненци, според патрула най-голямата и организирана група са именно българските гражданки.

"Идентифицирали сме повече от 150 жени тук, които са от една и съща банда. Те са ромски семейства от България“, споделя друг член на организацията.

Доброволците описват извършителките като жени на възраст между 25 и 40 години, които се държат сериозно, почти никога не се усмихват и действат винаги по двойки. Разпознават ги и по начина на обличане и носенето на слънчеви очила.

С времето българските джебчийки са станали все по-креативни в методите си. Основни жертви са възрастни хора и туристи от Източна Азия, които носят по-големи суми в брой. Често извършителките действат в претъпкани автобуси и обществени места, като прикриват ръцете си с дрехи, за да измъкват портфейли от чанти или джобове.

Според патрула, дейността на групата е свързана с други престъпни организации, занимаващи се с трафик на коли, наркотици и пране на пари, което прави мрежата особено опасна и добре структурирана.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпре...
08:54 / 02.11.2025
Кобрата: Най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам б...
08:27 / 02.11.2025
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:11 / 01.11.2025
Позиция на Министерството на младежта и спорта след прекратеното ...
19:07 / 01.11.2025
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
19:25 / 01.11.2025
Промяна в основната лихва!
17:40 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Легендарна пловдивска гимназия се мести в нова сграда
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: