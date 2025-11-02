ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ромски семейства от България тероризират Мадрид, граждански патрул разобличи 150 джебчийки
Членовете на патрула твърдят, че мрежата е пирамидално организирана и нанася сериозни щети на имиджа на България.
"Ние сме обикновени граждани – собственици на ресторанти, барове, аматьори-гидове, пенсионери“, казва един от доброволците.
Въпреки че сред задържаните има и румънци и босненци, според патрула най-голямата и организирана група са именно българските гражданки.
"Идентифицирали сме повече от 150 жени тук, които са от една и съща банда. Те са ромски семейства от България“, споделя друг член на организацията.
Доброволците описват извършителките като жени на възраст между 25 и 40 години, които се държат сериозно, почти никога не се усмихват и действат винаги по двойки. Разпознават ги и по начина на обличане и носенето на слънчеви очила.
С времето българските джебчийки са станали все по-креативни в методите си. Основни жертви са възрастни хора и туристи от Източна Азия, които носят по-големи суми в брой. Често извършителките действат в претъпкани автобуси и обществени места, като прикриват ръцете си с дрехи, за да измъкват портфейли от чанти или джобове.
Според патрула, дейността на групата е свързана с други престъпни организации, занимаващи се с трафик на коли, наркотици и пране на пари, което прави мрежата особено опасна и добре структурирана.
