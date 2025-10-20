ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
Хората искат прозрачност при разследването на случая. Снимката е изпратена до редакцията от наши читатели.
"Фокус" припомня, че 15-годишният Краси беше намушкан в сърцето от свой връстник след свада в търговския център.
По думи на заместник–градския прокурор са иззети всички дрехи, оръжието също е иззето и предстоят експертизи. Лицето е задържано е за 72 часа, привлечен е като обвиняем от прокуратурата и предстои да се внесе искане за задържането му под стража.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
19:11 / 20.10.2025
Следващия понеделник в 18:00 часа вече ще е тъмно
18:55 / 20.10.2025
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудв...
18:58 / 20.10.2025
За утре няма жълти и оранжеви кодове, но съществува реална опасно...
18:00 / 20.10.2025
Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на ...
18:15 / 20.10.2025
Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколк...
15:19 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS