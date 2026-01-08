ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Родителите са възмутени: От 1 лев детските атракциони станаха 1 евро
Уви, сигнал на множество родители до организацията "Антиспекула" показва, че цената за атракционите вече е 1 евро. Така само за няколко дни услугата поскъпна двойно и без обяснение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1711
|предишна страница [ 1/286 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
преди 51 мин.
0
Aнонимен
преди 53 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Рекорд! Над 12 500 посетители отчете Музеят на родопския карст в ...
11:59 / 08.01.2026
Жестоко убийство на 86-годишен мъж на спирка в Южна България
11:21 / 08.01.2026
Обявиха голяма промяна в националното външно оценяване след 7 кла...
11:17 / 08.01.2026
Финансист: Притежанието на държавни ценни книжа е единствената ал...
11:16 / 08.01.2026
НАП: Над 1000 сигнала за нередности осем дни след влизането на Бъ...
11:26 / 08.01.2026
Експерт: Ще има нови професии покрай AI, но не виждам как може то...
10:32 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS