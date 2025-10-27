ИЗПРАТИ НОВИНА
Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:30
© NOVA
Близки и приятели на 15-годишната Божидара, загинала в катастрофа преди седем години, се събраха на протест пред Върховния касационен съд в София. Семейството все още чака окончателна присъда за виновния шофьор. Днес е поредното заседание по делото, а близките изразяват опасения, че то отново може да бъде отложено, което да доведе до изтичане на давността и виновният да остане ненаказан.

"Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина. Ако го върнат пак в Пловдив, ще подминем 10-те години. Това е нелепо“, сподели през сълзи майката на Божидара.

Бащата на момичето - Данаил Тодоров, разказа пред NOVA за агонията, през която преминава семейството.

"Едното ми дете е в гроба, другото ми напусна държавата, защото видя какво става. Третото аз ще го принудя да се махне от тая държава. Това не е държава, тя не е майка, а мащеха - мачка ни и ни убива“, заяви той с болка.

Семейството е изправено пред абсурдна поредица от отлагания. Последното заседание на 19 септември е било отменено, тъй като обвиняемият нямал адвокат. Съдът му е назначил служебен защитник, въпреки неговото нежелание.

Огорчението на родителите се засилва и от поведението на виновния шофьор след инцидента. Майката на Божидара казва, че никога не са получили извинение или молба за прошка. Напротив - при случайна среща в болницата, където е била настанена другата им дъщеря, виновникът се държал арогантно. 

Данаил Тодоров е убеден, че забавянето на делото се дължи на "вратички в законите", които са в полза на престъпниците, а не на пострадалите. 

Въпреки дългогодишната агония и малкото останала надежда, семейството продължава да настоява за доживотен затвор, така че присъдата да послужи за назидание на другите убийци на пътя.


