Роденият в Карлово Ненко умря след задържане от имиграционните власти

© Българинът Ненко Ганчев, роден в Карлово и живеещ в САЩ от 1995 г., почина в имиграционния арест в Болдуин, Мичигън, съобщи съпругата му Радка Петрова пред BG VOICE.



Ганчев е бил задържан през септември по време на интервю за зелена карта, след като федералните агенти на имиграционната служба ICE го арестуват. Той кандидатства за зелена карта в резултат на брака си с Петрова, с която са заедно от 20 години и официално са семейство от близо осем години.



"На 23 септември ни беше интервюто и малко преди да приключи, федерални агенти дойдоха и взеха съпруга ми“, разказва Петрова. Тя не е имала възможност да види Ненко след ареста. Въпреки че имала документи за обжалване на предишна заповед за депортация, те не били приети от ICE.



След ареста Ганчев получава лекарства за диабет, но според съпругата му е имал ограничен достъп до информация за тях и оплаквания за оскъдната храна. На 15 декември, вечерта преди смъртта му, Радка не успява да се свърже с него, а на следващия ден вижда в приложението на ареста, че статусът му е "освободен“. По-късно тя получава обаждане от българското консулство в Чикаго с новината за смъртта му.



"Той беше грижовен, даваше радост и любов. Имахме прекрасен живот заедно. Много ми е трудно“, казва Петрова.



Ненко Ганчев е арестуван като част от "Операция Мидуей Блиц“ в района на Чикаго през септември. Въпреки че съдия е наредил освобождаването му заедно с още 614 души, ICE обжалва решението и той остава задържан.



Американските конгресмени Делия Рамирес и Рашида Тлаиб издадоха изявление, в което изразяват "дълбока загриженост“ от смъртта на Ганчев и настояват за "незабавно и прозрачно разследване на обстоятелствата, включително сигналите, че той е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме“.



Тази година смъртните случаи в арестите на ICE достигат 30 – най-много от 2005 г. насам. За сравнение, миналата година са регистрирани 11 смъртни случаи.