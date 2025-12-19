ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Роденият в Карлово Ненко умря след задържане от имиграционните власти
Ганчев е бил задържан през септември по време на интервю за зелена карта, след като федералните агенти на имиграционната служба ICE го арестуват. Той кандидатства за зелена карта в резултат на брака си с Петрова, с която са заедно от 20 години и официално са семейство от близо осем години.
"На 23 септември ни беше интервюто и малко преди да приключи, федерални агенти дойдоха и взеха съпруга ми“, разказва Петрова. Тя не е имала възможност да види Ненко след ареста. Въпреки че имала документи за обжалване на предишна заповед за депортация, те не били приети от ICE.
След ареста Ганчев получава лекарства за диабет, но според съпругата му е имал ограничен достъп до информация за тях и оплаквания за оскъдната храна. На 15 декември, вечерта преди смъртта му, Радка не успява да се свърже с него, а на следващия ден вижда в приложението на ареста, че статусът му е "освободен“. По-късно тя получава обаждане от българското консулство в Чикаго с новината за смъртта му.
"Той беше грижовен, даваше радост и любов. Имахме прекрасен живот заедно. Много ми е трудно“, казва Петрова.
Ненко Ганчев е арестуван като част от "Операция Мидуей Блиц“ в района на Чикаго през септември. Въпреки че съдия е наредил освобождаването му заедно с още 614 души, ICE обжалва решението и той остава задържан.
Американските конгресмени Делия Рамирес и Рашида Тлаиб издадоха изявление, в което изразяват "дълбока загриженост“ от смъртта на Ганчев и настояват за "незабавно и прозрачно разследване на обстоятелствата, включително сигналите, че той е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме“.
Тази година смъртните случаи в арестите на ICE достигат 30 – най-много от 2005 г. насам. За сравнение, миналата година са регистрирани 11 смъртни случаи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за ...
19:00 / 19.12.2025
Без уикенд винетка! Закръглянето в евро било сгрешено
20:02 / 19.12.2025
Експерт: Хората, които вече се пенсионират, имат натрупвания окол...
18:30 / 19.12.2025
bTV с официална позиция за Цънцарова и Йочев: Лъжа!
17:31 / 19.12.2025
Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист ...
15:54 / 19.12.2025
Довечера пред bTV ще има протест заради Мария Цънцарова и Златими...
15:01 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS