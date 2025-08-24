Рибар улови 21-килограмов шаран

© Стефан Ганев (на 44 г.) от Велико Търново хвана 21-килограмов шаран по време на ско­рошен риболов на язовир "Йовковци“. Били са заедно с приятеля му Красимир Ангелов като избрали място за 3-дневно бивакуване в района на с. Раевци.



Захранили с царевица и заметнали въди­ци от ръка на около 50 метра дистанция, при дълбочина 3,5 метра. Вторият ден (12 ав­густ) бил късметлийски и за двамата. Първо Красимир отчел удар към 11 часа и извадил 9-килограмов шаран, а час по-късно мощен рън последвал и на въдицата на Стефан. Оказал се истински трофей, с тегло цели 21 кг. Това е личен рекорд за Стефан.



Шаранът взел две силиконови царевици, подадени "на косъм“. Този подход се на­лагал заради раците в язовир "Йовковци“, които бързо опус­тошавали всякаква естествена примам­ка. След фотосесия и двата шарана са освободени, за което рибарите правят и видеоклип.