|Рибар улови 21-килограмов шаран
Захранили с царевица и заметнали въдици от ръка на около 50 метра дистанция, при дълбочина 3,5 метра. Вторият ден (12 август) бил късметлийски и за двамата. Първо Красимир отчел удар към 11 часа и извадил 9-килограмов шаран, а час по-късно мощен рън последвал и на въдицата на Стефан. Оказал се истински трофей, с тегло цели 21 кг. Това е личен рекорд за Стефан.
Шаранът взел две силиконови царевици, подадени "на косъм“. Този подход се налагал заради раците в язовир "Йовковци“, които бързо опустошавали всякаква естествена примамка. След фотосесия и двата шарана са освободени, за което рибарите правят и видеоклип.
