|Reuters: Chevron проучва възможността за придобиване на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Според източниците, Chevron обмисля придобиването на чуждестранните активи на ''Лукой'' само в области, където компаниите се припокриват.
През октомври САЩ и Великобритания добавиха ''Лукойл'' към списъците си със санкции. Впоследствие ''Лукой'' обяви намерението си да продаде международните си активи и получи оферта от международния петролен търговец Gunvor да придобие ''Lukoil International GmbH'', която притежава чуждестранните активи на руската компания.
По-късно обаче Gunvor обяви, че оттегля офертата си за закупуване на чуждестранните активи на ''Лукойл'' след изявлението на Министерството на финансите на САЩ, в което се посочва, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.
На 14 ноември представители на ''Лукойл'' обявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и бъдат получени необходимите разрешителни.
