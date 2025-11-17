Ремонтират настилката на АМ "Тракия" в Бургаско

© От 8.00 ч. утре за ремонт на асфалтовата настилка се променя организацията на движение в платното за София в участъка между 330-и и 334-и км на АМ "Тракия“ в област Бургас. За изпълнение на планираните дейности в 3,3 км отсечка ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента. При благоприятни метеорологични условия се предвижда работата по трасето да завърши до 26 ноември.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.