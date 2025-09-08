ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Рекордьор лети с 222 км/ч по "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:51Коментари (0)269
© БТВ
От началото на практическото прилагане на секционния контрол на средната скорост до 12 часа на обяд са установени вече над 1500 нарушения.

Само за първите седем часа засечените нарушители са 582 - 518 от тях са управлявали леки автомобили, а 64 – товарни автомобили над 12 тона.

За това информира комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция“ в Главна дирекция "Национална полиция“.

Своеобразен рекордьор при леките автомобили е засечен със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала в района на Ихтиман – с 222 км/ч.

При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена е на автомагистрала.

Отсечката с най-много нарушения тази сутрин е Долни Дъбник – Телиш – близо 200, информира бТВ. В тъмната част на денонощието нарушенията са над два пъти повече в сравнение със светлата част на деня, показват още официалните данни.

Секционният контрол на средната скорост е в сила от 7 септември

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието

Тол камерите засичат и мотористите, които превишават скоростта. Освен за средна скорост те следят за каране в аварийна лента, липса на винетка, преглед, автокаско, шофиране без колан, без светлини или за използване на телефон. 

От 00 ч. Националното тол управление предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на АМ "Тракия“, по една на АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и АМ "Марица“, както и шест отсечки на територията на СДВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник.

Предстои постепенното добавяне на нови отсечки по магистралите и първокласните пътища, като амбицията е до края на годината да бъдат покрити над 1200 км.


Още по темата: общо новини по темата: 15
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
16.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Турски тирове карат със 120 км/ч по трасето Враца–София
09:35 / 08.09.2025
Отчитат ръст на туристите в планините през лятото
09:04 / 08.09.2025
Очаква се трафикът в последния от трите почивни дни да е доста ин...
08:41 / 08.09.2025
Очаква ни много слънчево и топло време
08:44 / 08.09.2025
Голям празник е!
08:36 / 08.09.2025
Измама: Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
21:31 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Катастрофи в България
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: