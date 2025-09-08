ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рекордьор лети с 222 км/ч по "Тракия"
Само за първите седем часа засечените нарушители са 582 - 518 от тях са управлявали леки автомобили, а 64 – товарни автомобили над 12 тона.
За това информира комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция“ в Главна дирекция "Национална полиция“.
Своеобразен рекордьор при леките автомобили е засечен със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала в района на Ихтиман – с 222 км/ч.
При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена е на автомагистрала.
Отсечката с най-много нарушения тази сутрин е Долни Дъбник – Телиш – близо 200, информира бТВ. В тъмната част на денонощието нарушенията са над два пъти повече в сравнение със светлата част на деня, показват още официалните данни.
Секционният контрол на средната скорост е в сила от 7 септември
Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието
Тол камерите засичат и мотористите, които превишават скоростта. Освен за средна скорост те следят за каране в аварийна лента, липса на винетка, преглед, автокаско, шофиране без колан, без светлини или за използване на телефон.
От 00 ч. Националното тол управление предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на АМ "Тракия“, по една на АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и АМ "Марица“, както и шест отсечки на територията на СДВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник.
Предстои постепенното добавяне на нови отсечки по магистралите и първокласните пътища, като амбицията е до края на годината да бъдат покрити над 1200 км.
Турски тирове карат със 120 км/ч по трасето Враца–София
09:35 / 08.09.2025
Отчитат ръст на туристите в планините през лятото
09:04 / 08.09.2025
Очаква се трафикът в последния от трите почивни дни да е доста ин...
08:41 / 08.09.2025
Очаква ни много слънчево и топло време
08:44 / 08.09.2025
Голям празник е!
08:36 / 08.09.2025
Измама: Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
21:31 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
