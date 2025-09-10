ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разследват смъртта на детето, паднало от самоделно МПС в Габровско
Досъдебното производство е започнало с първо действие на разследването – оглед на местопроизшествие и се води за престъпление по чл.343 ал. 1 буква “в“ във вр. с чл.342 ал.1 от НК за това, че около 15.00 часа на 09.09.2025 г. в с. Пейна, общ. Дряново, при управление на самоделно четириколесно моторно превозно средство, без поставени регистрационни табели, управлявано от 33-годишен мъж са нарушени правилата за движение по пътищата, вследствие на което по непредпазливост е причинена смъртта на возещото се в него 15-годишно момче от с. Градец, общ. Котел.
Неотложните следствени действия са извършени от екип на ОД на МВР - Габрово. Предстои назначаването на съдебномедицинска експертиза и автотехническа експертиза за изясняване на причините и механизма на възникналото пътнотранспортно произшествие.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.
