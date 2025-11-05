ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разследват опит за убийство на българин в Косово
Посолството на Република България в Прищина е в постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.
По последна информация от българското посолство в косовската, пострадалият е настанен в лечебно заведение в Прищина, като състоянието му към момента е стабилно.
Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип, съобщи МВнР.
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространс...
17:28 / 05.11.2025
Бизнесмен: Светлинка в тунела не се вижда
15:54 / 05.11.2025
Почина 38-годишната Силвия Стоянова
15:18 / 05.11.2025
Утре промени в движението в 2-километров участък на АМ "Тракия"
15:43 / 05.11.2025
Глас от Родопите: Първо се чу бучене, после стана страшно
13:52 / 05.11.2025
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:41 / 05.11.2025
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
