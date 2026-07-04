Разширяването на магистрала Тракия в участъка между Пловдив и София, за което само се говори от няколко години и няколко правителства, скоро няма да се случи, научи Plovdiv24.bg. Причината според министър Иван Шишков са трудни и доста скъпи отчуждителни процедури, които трябва да се извършат. Въпросният участък е натоварен целогодишно, за разлика от останалите части на аутобана. Светлина в тунела обаче не се вижда. Не и в обозримо бъдеще.
По време на парламентарен контрол преди време регионалният министър Иван Шишков обясни, че за разширението трябва да се изготви проект, подробен устройствен план и отчуждаване. Ако се съди по други проекти, това може да отнеме поне пет години.
Засега няма официално започнала процедура по проекта. На пресконференция в регионалното министерство в края на юни обаче Шишков каза, че е твърде вероятно това разширение да не се случи, защото отчуждаването между София и Ихтиман ще бъде много трудно и скъпо. Тунели като "Траянови врата" пък могат да доведат до тапи според него.