Разширяването на магистрала Тракия в участъка между Пловдив и София, за което само се говори от няколко години и няколко правителства, скоро няма да се случи, научи Plovdiv24.bg. Причината според министър Иван Шишков са трудни и доста скъпи отчуждителни процедури, които трябва да се извършат. Въпросният участък е натоварен целогодишно, за разлика от останалите части на аутобана. Светлина в тунела обаче не се вижда. Не и в обозримо бъдеще.

По време на парламентарен контрол преди време регионалният министър Иван Шишков обясни, че за разширението трябва да се изготви проект, подробен устройствен план и отчуждаване. Ако се съди по други проекти, това може да отнеме поне пет години.

Тогава, когато направим цялостния проект, с него ще бъдат направени всички анализи и тогава ще бъде наистина ясно дали е възможно, или не е, защото пътен възел се прави, ако има наистина икономическа ефективност, ще бъдат анализирани всички тези въпроси, като най-вероятно ще бъдат поставени още много въпроси. Важното обаче е, за да не го правим на парче, да не харчим пари от тези, които така или иначе нямаме. Нека наистина да направим цялостен проект на магистрала "Тракия" за разширението, с него да направим анализ на трафика и тогава, разбира се, ще направим анализ за всяко населено място и дали са необходими допълнителни пътни възли. Този въпрос е частичен и той ще намери отговор в голямото решение, заяви Шишков.

Засега няма официално започнала процедура по проекта. На пресконференция в регионалното министерство в края на юни обаче Шишков каза, че е твърде вероятно това разширение да не се случи, защото отчуждаването между София и Ихтиман ще бъде много трудно и скъпо. Тунели като "Траянови врата" пък могат да доведат до тапи според него.