Сформираният щаб продължава работата по издирването на детето, което изчезна във водите на река Струма край село Пастух. В днешната акция на терен участват над 100 души, научи Plovdiv24.bg. Проверката във вировете се извършва от водолази, пристигнали от София, а по поречието са разположени лодки и пеши патрули, които извършват постоянни обходи.

В операцията е мобилизиран целият наличен технически ресурс, включително дронове на Областната дирекция на МВР – Кюстендил, "Гранична полиция“ и техника от Столичната община. Към момента на място има достатъчно спасители и доброволци, като няма нужда от допълнителни екипи. Поради изминалото време и спецификата на инцидента, екипите вече говорят за търсене на тялото на удавеното момче. На мястото на операцията присъстват областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, директорът на ОДМВР-Кюстендил старши комисар Райчо Омерски и директорът на РДПБЗН-Кюстендил комисар Светослав Георгиев.

Черната равносметка до този час включва три открити тела – на мъж и жена от Дупница, както и на едно от децата, което е момиче. По първоначална информация семейството е било на пикник и е ловило риба край вира, когато две от децата започнали да се давят. В опит да ги спасят, бабата на 64 години и дядото на 57 години скочили във водата, но и двамата са загубили живота си. Мястото на инцидента е с голяма дълбочина, а брегът е обособен като къмпинг.

За трагедията се разбра, след като преминаващ с автомобил мъж откри на пътя уплашено и плачещо 6-годишно момченце, което е братовчед на другите деца. След като станало свидетел на случилото се, то успяло да излезе от района и да разкаже за инцидента на пътя, след което веднага е подаден сигнал до спешните служби. Детето е в добро състояние. Действията по откриването на второто момче продължават.