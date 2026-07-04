До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще има купеста облачност, а в източните райони ще се развива и купесто-дъждовна и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - от север. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°.

През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина ще бъде предимно ясно. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Утре над страната ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове, когато само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

Над Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.