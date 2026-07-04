Евродепутатът Илия Лазаров беше избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. Досега той беше главен секретар на партията. Позицията вече ще се заема от Миглена Горанова.

За зам.-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабаиванов, който също е бил лидер на СДС в миналото и председателят на СДС-Варна Янко Станев.

В политическата декларация, приета на националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност.