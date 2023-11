© В социалната мрежа Х бе публикувано видео от момента на отвличането на товарния кораб Galaxy Leader в южната част на Червено море.



Йеменските бунтовници взеха на абордаж плавателния съд с българи на борда в неделя, 19 октомври. По-рано бе пояснено, че капитанът и старши помощник-капитанът на кораба са наши сънародници. Сред 25-членния екипаж има още граждани на Румъния, Украйна, Филипините и Мексико.



Reuters цитира изявление от собственикът на Galaxy Leader, съгласно което плавателният съд се намира в пристанището на йеменския град Ходейда. Корабът е нает от японската Nippon Yusen.



"Впоследствие всички комуникации с кораба бяха загубени“, се казва в изявление на регистрираната на остров Ман компания Galaxy Maritime Ltd.



"Компанията, като корабен концерн, няма да коментира повече политическата или геополитическата ситуация“, се подчертава в разпространения текст.



"Собствениците и мениджърите смятат, че отвличането на този кораб представлява грубо нарушение на свободата на преминаване за световния флот и сериозна заплаха за международната търговия“, обобщават от Galaxy Maritime.



Добавя се, че "основната грижа в този момент е безопасността и сигурността на 25-те членове на екипажа, задържани от извършителите на това престъпно деяние“.



Footage of Houthi forces hijacking the ship Galaxy Leader in the Red Sea yesterday. pic.twitter.com/PSFLpV4FLA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 20, 2023