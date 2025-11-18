ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разпоредиха на всички доставчици да спрат достъпа до два сайта в България
Причината е, че предлагат инвестиционни услуги от лица, които нямат това право.
Сайтовете са eplanetbrokers.com, zforex.com.
Искането е на основание чл. 281, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
Съгласно този член, Комисията, съответно нейният заместник-председател, има право да оповестява интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива на територията на Република България. Решенията се публикуват на интернет страницата на комисията в деня на приемането им. Лицата, за които тези мерки се отнасят, се смятат за уведомени в деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници.
Ако не се съобразят с решението на комисията в тридневен срок, тя има правото да поиска от съда да ги спре окончателно.
Въпросните сайтове не са се съобразили с нормативната уредба, затова въпросът е придвижен до СРС.
Списък на такива лица може да бъде открит на сайта на комисията на този адрес.
