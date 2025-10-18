ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
Автор: Елиза Дечева 20:35Коментари (1)350
©
Във връзка с катастрофата от тази нощ, при която загинаха трима души, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата.

Проверката се извършва от ИА "Автомобилна администрация“, като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.

"Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов.

Министър Караджов отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи. “Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката", добави той.

"Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени“, заяви Караджов.

По инициатива на неправителствени организации, министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.

Проверката на автошколата ще се проведе утре (неделя) от 11.00 часа в Областен отдел "Автомобилна администрация“ – Бургас, кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов“ 14. На нея могат да присъстват както медии, така и представители на браншовите организации в областта на обучението на кандидат-водачите.


Още по темата: общо новини по темата: 637
18.10.2025 Ден на траур за загиналите младежи в катастрофа край Черноморец
18.10.2025 Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
18.10.2025 Тежък инцидент на входа на Марково
18.10.2025 Голяма трагедия тази нощ! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
18.10.2025 Колите на АМ"Тракия" не мърдат!
18.10.2025 Верижна катастрофа с три коли на АМ "Тракия"! Задръстването е жестоко
предишна страница [ 1/107 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Да почиват в мир! Съболезнования на семействата им, но нищо за тях няма да бъде същото. По време на шофьорските курсове много начинаещи водачи са примерни, но като вече са взели книжка - стой, та гледай! Почват се едни безумни изпълнения, които най-често водят до фатални случаи - дали за тях или за други - невинни! Не знам какво им става на днешната младеж? Сигурно си мислят, че са безсмъртни!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Служители на "Железопътна инфраструктура" ограбиха частен имот, д...
19:47 / 18.10.2025
Още два самолета F-16 пристигнаха в Граф Игнатиево
19:48 / 18.10.2025
Пешеходец загина, след като беше пометен от автомобил в София
19:47 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – тов...
15:30 / 18.10.2025
Наталия Киселова с коментар за оставката си: Въпросът винаги стои...
14:45 / 18.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България
14:50 / 18.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
15:37 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Конфликт Израел-Газа
Закупуване на самолети F-16
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: