|Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
Проверката се извършва от ИА "Автомобилна администрация“, като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.
"Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов.
Министър Караджов отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи. “Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката", добави той.
"Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени“, заяви Караджов.
По инициатива на неправителствени организации, министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.
Проверката на автошколата ще се проведе утре (неделя) от 11.00 часа в Областен отдел "Автомобилна администрация“ – Бургас, кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов“ 14. На нея могат да присъстват както медии, така и представители на браншовите организации в областта на обучението на кандидат-водачите.
