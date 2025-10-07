© виж галерията Екипи на пътноподдържащата фирма разчистват свлечената скална и земна маса в района на Асеновград на второкласния път II-86 Смолян – Асеновград. На място са и служители на Областно пътно управление Пловдив, които подпомагат разчистването на пътното платно в участъка след Асеновград в посока Смолян за бързото възстановяване на движението. Дейностите се изпълняват с пълна мобилизация.



В момента едната пътна лента е свободна на движение и трафикът преминава на интервали двупосочно. Регулира се от "Пътна полиция“.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.