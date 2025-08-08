ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разбира криптоферма в селски имот
Вчера при извършена проверка в сграда на селскостопански двор в село Балван, собственост на 55-годишен местен жител, са установени 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система. Те са били неправомерно присъединени към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената електроенергия. Собственикът на имота е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
По непотвърдена информация става въпрос за "копаене" на криптовалута чрез нелегален ток.
