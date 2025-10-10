ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия
"Логически бихме могли да очакваме да изменят мярката за неотклонение на Благомир Коцев предвид факта, че двама души, които са същи ангажирани с това обвинение, което има срещу него, са под домашен арест. Същевременно аз изразявам безпокойство за така бързото насрочване на това заседание. Изненадващо бързо се насрочи. Най-вероятно от прокуратурата са разбрали, че основният защитник на Благомир Коцев Ина Лулчева не е в България и са побързали да насрочат заседание. Другият му защитник трябваше да пътува от Варна днес и това затормозява процеса. Това ускоряване на насрочването на заседанието ми напомня за едно забавяне на насрочването от това лято, което в професионалните среди се тълкува като изчакване на удобния съдебен състав", каза Бойко Рашков.
Рашков коментира обвиненията към него, че Антикорупционната комисия е създадена по негов аршин и, че е негова "бухалка".
"Никога никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия. Никога не съм давал подобно съгласие".
Бойко Рашков обясни защо ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия.
"Антон Славчев никога не е избиран от Народното събрание за титуляр председател. Ние имаме сериозни възражения, които ни дават основание да използваме аргументите на закона, че той не се справя. Този състав на комисията не работи в съответствие с българските наказателни закони. Те бавят процесите, упражняват недопустимо по закон притискане върху участници в наказателните дела, един от които е зам.-кметът на Варна Деян Иванов. Има данни, че някои от заплахите са отправени лично от Антон Славчев. Това по Наказателния кодекс е престъпление. Нашата прокуратура няколко месеца бездейства, защото от страна на и.ф. главен прокурор се дърпат конците от политически страни".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ще се увеличи ли плоският данък?
19:26 / 10.10.2025
Росен Желязков на оглед в Елените
16:32 / 10.10.2025
Работили в чужбина, но получават пенсия в България: Разходът за Н...
16:34 / 10.10.2025
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от н...
16:08 / 10.10.2025
Издадоха предупреждения за 9 области за 11 октомври
14:58 / 10.10.2025
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие ...
14:27 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS