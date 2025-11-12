Радев изпрати съболезнователно писмо до Ердоган

© Президентът Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган във връзка с инцидента с военния самолет C-130 на турските военновъздушни сили в близост до границата между Грузия и Азербайджан.



"Фокус" припомня, че грузинският министър на вътрешните работи Гека Геладзе съобщи, че от 20-те души на борда, са открити телата на 18 от тях. "Издирването на двама души продължава", каза още тя.



Българският президент изразява от името на българския народ и от свое име съболезнования на семействата на загиналите, както и съпричастността си с всички работещи на нелекото и отговорно професионално поле на отбраната.