|Радев: Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство
Държавният глава призова за масово гласуване.
На въпрос дали ще се яви на предсрочните парламентарни избори със свои политически проект, Радев отговори: "Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме гражданите. По-наложащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет".
Радев коментира и темата за растящото напрежение между САЩ и Венецуела: "Ние сме свидетели на правото на силата и това носи рискове".
Президентът участва в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет.
