"Както знаете партиите са още в почивка. Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство", заяви пред журналисти президентът Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС.



Държавният глава призова за масово гласуване.



На въпрос дали ще се яви на предсрочните парламентарни избори със свои политически проект, Радев отговори: "Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме гражданите. По-наложащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет".



Радев коментира и темата за растящото напрежение между САЩ и Венецуела: "Ние сме свидетели на правото на силата и това носи рискове".



Президентът участва в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет.



