ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Преди дни организацията излезе с критична позиция срещу заложените в бюджета мерки, определяйки ги като "популистки“. Според работодателите политиката за ограничаване на дефицита се реализира основно за сметка на бизнеса.
Особено остри реакции предизвикват планираното увеличение на пенсионните осигуровки и двойното повишение на данъка върху дивидентите. Според Янков тези промени ще имат сериозни последици върху икономическата активност и инвестиционния климат в страната.
Работодателите насочват внимание и към данъчно-осигурителната тежест, която понасят държавните служители. По думите на Янков в България тази група заплаща единствено данък общ доход, докато хората в частния сектор поемат цялата тежест на натрупаните задължения. Той даде пример със съседни държави като Румъния и Гърция, където натоварването върху администрацията е различно разпределено.
Според представения от Клуба анализ общата данъчно-осигурителна тежест в България достига 35%, докато в Румъния е около 25%, а в Гърция варира от приблизително 20% за ниски доходи до около 40% за високите. Макар числеността на администрацията у нас да е сравнима със средните нива в ЕС — около 4.5% от работещите, или приблизително 150 хиляди души — различията се проявяват най-вече в начина на облагане на държавните служители.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 128
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предприемат: Залитане към езиковото обучение вреди на младите хор...
09:41 / 11.11.2025
Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи телефон при пре...
09:29 / 11.11.2025
Халваджиян: Лъжат, крадат и няма последствия, а ние спим, забравя...
09:01 / 11.11.2025
Проф. Рачев: Не можем да тръгнем по джапанки, но ще е топъл ноемв...
09:08 / 11.11.2025
Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
09:09 / 11.11.2025
Мария Захарова: Споразумението между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот е ча...
08:51 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS