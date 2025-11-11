Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани

© Предложеният от правителството проектобюджет за 2026 година ще доведе до повишаване на инфлацията и крайните потребителски цени. За това предупреди по БНР председателят на Клуба на работодателя в Стара Загора Димитър Янков. По думите му увеличението на данъчно-осигурителната тежест ще засегне най-силно малкия и среден бизнес, ограничавайки възможностите му да инвестира и да се развива.



Преди дни организацията излезе с критична позиция срещу заложените в бюджета мерки, определяйки ги като "популистки“. Според работодателите политиката за ограничаване на дефицита се реализира основно за сметка на бизнеса.



Особено остри реакции предизвикват планираното увеличение на пенсионните осигуровки и двойното повишение на данъка върху дивидентите. Според Янков тези промени ще имат сериозни последици върху икономическата активност и инвестиционния климат в страната.



Работодателите насочват внимание и към данъчно-осигурителната тежест, която понасят държавните служители. По думите на Янков в България тази група заплаща единствено данък общ доход, докато хората в частния сектор поемат цялата тежест на натрупаните задължения. Той даде пример със съседни държави като Румъния и Гърция, където натоварването върху администрацията е различно разпределено.



Според представения от Клуба анализ общата данъчно-осигурителна тежест в България достига 35%, докато в Румъния е около 25%, а в Гърция варира от приблизително 20% за ниски доходи до около 40% за високите. Макар числеността на администрацията у нас да е сравнима със средните нива в ЕС — около 4.5% от работещите, или приблизително 150 хиляди души — различията се проявяват най-вече в начина на облагане на държавните служители.