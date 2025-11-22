ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Работничка: Фирмата ми дължи 2000 лева за 2 месеца, ще пия една студена вода. Нагла бизнесдама: В Мароко дават 3 долара на ден
Фирмата, в която доскоро Яна Славова е шиела дрехи за Франция, фалира, а собственикът не ѝ изплаща заплатите за последните два месеца на 70 работници.
Яна Славова: "Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода. Самото производство нямаше организация. Може би затова фалира. Навреме не си изкарвахме поръчките."
След година и половина дела и ходене по мъките, Яна все пак успяла да си получи парите, предаде БНТ.
Яна Славова: "Обезщетение от държавата, Фонд не знам точно, но може би от него са взели нещо."
Повечето шивашки фирми в Русе работят на ишлеме. Заради вдигането на заплатите у нас, поскъпването на електроенергията и основните суровини за индустрията, чуждестранните партньори, които възлагат поръчките, предпочитат да преместят производствата си в страни като Тунис, Египет, Мароко и Узбекистан.
Миглена Христова - собственик на шивашка фирма и член на УС на Асоциацията по текстил и кожи:
"В Мароко и Тунис заплатата на един работник средно дневно е около 3 долара и не го казвам в такъв смисъл, че хората трябва да са доволни, но все пак 6 лева на ден, колко да плащаме на нашите служители? Просто няма как да влезем в тези цени. Да, има намаление на работата, но това е на класа поръчки, които са по-нисък и среден. За сметка на това има увеличение в така наречения лукс. Освен това, тези трети страни, в които те се насочват, те не могат да отговорят на нужното качество за тези облекла. Така че аз смятам, че ние бихме могли да продължим да работим."
Пропаднала поръчка и загуба от близо 5 милиона лева за миналата година е причината още една голяма шивашка компания да прекрати дейността си у нас. 400 души ще бъдат засегнати от това решение. В официална позиция до медиите ръководството обещава, въпреки трудностите, да изпълни финансовите си ангажименти към тях.
След 93 години през юли завинаги врати затвори и най-старата шивашка фабрика в Русе, за чието съществуване в момента напомнят само пластмасовите манекени, останали на витрината на фирмения магазин. 77 от съкратените шивачки в нея са се регистрирали в Бюрото по труда.
Йоана Терзиева - директор на Дирекция "Бюро по труда" – Русе: "Тъй като това е изключително стресова ситуация правим среща с работодателя, правим среща със самите работници, след което договаряме начина на регистриране при нас да стане бързо и с минимално напрежение от страна на хората. Много смениха професия, започнаха друга работа. Важното е, че те не са безработни в момента и са ангажирани."
Преди 10 години в шивашкия бранш в страната са работили 160 хиляди души. В момента заетите са наполовина - 86 хиляди.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
За един час валеж в Благоевград се е изляла половината от месечна...
19:07 / 22.11.2025
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за ...
19:09 / 22.11.2025
Изпълнителната комисия на ГЕРБ с решение, касаещо кмета на Варна ...
17:35 / 22.11.2025
Киселова за референдума за еврото: Отново бих постъпила по същия ...
17:33 / 22.11.2025
Голям началник спипан да кара пиян
17:13 / 22.11.2025
Наглецът на деня: БМВ тръгна по трамвайните релси, за да не чака ...
16:35 / 22.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Пловдивска компания, която е на пазара от 30 години, е пред фалит
21:01 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS