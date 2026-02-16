ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пътят Велинград - Сърница е затворен заради проливните дъждове
Към този момент кметът на Сърница увери, че няма опасност за жителите. Той добави, че има уверението от отговорните институции, че още днес ще бъде започнато почистването на коритото на река Чепинска, както и поетапното разчистване на скалите по пътя Велинград-Сърница.
Нивото на река Доспат също вдигна нивото си над 10 пъти.
"След обилните валежи, продължава да бъде критично положението в с. Побит камък. Река Доспатска излезна от коритото си и няколко къщи в селото бяха наводнени. Благодаря на екипите на Община Сърница, пожарната и ДГС Селище, който помогнаха на хората да отводнят своите къщи. Има дежурни екипи на Община Сърница, които ще дежурят и при нужда ще окажат помощ", написа във Фейсбук късно снощи кметът на Сърница Неби Бозов.
