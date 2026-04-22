Автобус премаза двама души и рани поне девет до Малко Търново. Всички пострадали са украинци. Според първоначалната информация автобусът с украинска регистрация е останал без гориво близо до граничния пункт и спрял, след което се преобърнал.

Според първоначалната информация превозното средство е останало без гориво. Шофьорът е отбил в канавката, за да не пречи на пътното платно. След като са успели да заредят, минути след това внезапно автобусът е тръгнал на заден ход, след което се е преобърнал. Резултатът от тежкия инцидент са две жертви - жени и девет души пострадали.

Пострадалите са настанени в бургаска болница, като те не са в тежко състояние. В автобуса са пътували общо 37 пътници, предимно жени и деца, както и двама шофьори. Сред пострадалите има и деца, но не тежко и не се е наложило те да бъдат настанени в болницата. Групата е пътувала на туристическа екскурзия от Одеса към Истанбул.

"Водачът излезе от автобуса и забрави да дръпне ръчната спирачка. Автобусът се преобърна. И всеки, каквото му беше писано - има загинали, други останаха живи", обясни пред БНТ млада пътничка в автобуса.

"В момента започва да се извършва образната диагностика, има контузии на гръден кош, на гръбначен стълб, контузия на глава. В задоволително състояние са, контактни и адекватни към настоящия момент., обясниха от лечебното заведение.

Ст. к. Николай Ненков, директор на ОД МВР Бургас: "Колегите установяват, че двама шофьори от автобуса са извън него и извършват някакви дейности в двигателната част. Те предприемат действия за обезпечаване на пътното платно. По неустановени до момента причини автобусът тръгва на заден ход, след което се обръща в канавка до пътя".