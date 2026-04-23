Тежка катастрофа с автобус край Малко Търново отне живота на двама украински граждани и рани десетки други. Инцидентът стана вчера сутринта само на километри преди границата с Турция. Групата туристи пътувала на екскурзия от Одеса до Истанбул. Автобусът се преобръща в дере, километри преди границата с Турция. Двама души загиват на място, а девет са ранени.

"Вчера около 6:30 часа автобусът се преобръща в крайпътното дере, след което сержант Ивелин Арабаджиев бил на място. Започва операция по спасяването, изваждането на пътниците. След 6:30 часа звъннаха на мен. Аз тръгнах към пътя и видях потресаваща картина - кървави, плачещи хора. След което организирахме цялата тази дейност. Вчера всичко свърши около 2:30 часа през нощта. Автобусът беше изваден от канавката, предвижен. Цялата тази дейност беше около 7 часа. След което бяха раздадени багажите и паспортите от автобуса на хората“. Това коментира пред bTV кметът на община Малко Търново Илиян Янчев.

"Бяхме им осигурили хотел, за да могат да се наспят. Тази сутрин минах, още спяха“, посочи той.

Пътниците, които не са пострадали, първоначално са настанени в дневния център за възрастни хора в Малко Търново. Сега са в хотел. Вероятно до обед ще тръгнат към Украйна.

По думите на кмета всеки от туристите има своя версия, защото са били под голям стрес. Илиян Янчев обясни, че причината за инцидента е, че автобусът е останал без гориво.

“Те са запалили автобуса. Слезли са шофьорите да си съберат инструментите. В този момент автобусът е тръгнал на заден ход. Ако не е било това голямо дърво, за да го спре, жертвите са щели да бъдат много повече“, посочи още кметът на Малко Търново.

"Вчера около 6:30 сутринта получих сигнал от оперативна дежурна част, че гражданин на Турция, пътувайки от България за Турция, видял на пътното платно много лошо спрял автобус. Отреагирах на сигнала незабавно. Взех един служебен автомобил и тръгнах. На около 2 км преди граничния пункт, открих въпросния автобус, беше спрял почти перпендикулярно на пътното плътно. Имаше доста сериозна предпоставка за пътно-транспортно произшествие. Обезпечих движението, спрях патрулния автомобил, включих светлинния сигнал. Превозното средство обаче започна да се движи на заден ход“, обясни Ивелин Арабаджиев, командир на втора група от граничното полицейско управление в Малко Търново.

Шофьорът обяснил, че са аварирали, свършило им горивото и че до няколко минути ще пробват да стартират двигателя.

"Качих се по-нагоре по пътя, за да контролирам движението, да не стане някакво сериозно ПТП. В същия момент двигателят стартира, всички бяха радостни и в следващите 10 секунди се случи и трагедията“, посочи Ивелин Арабаджиев.

"На мястото, след като пропадна самият автобус в дерето, се чуха писъци, двигателят все още работеше. Той се преобърна на дясната страна и се опря в дървото. Още когато видях, че се преобръща и писъците, които се чуваха, от самия автобус, скочих в дерето и потърсих някакъв изход. Изкъртих задния люк на тавана, той беше най-удачното място за изваждане на хората. Оказа се, че вътре има още доста пътници - може би от 25 до 30 пътници“, обясни той.

"Трагична картинка. Почнах да им казвам на хората – "давайте към мен, идвайте, ще ви извадя всички“. Те бяха шокирани. Които бяха по-близо до мен, почнаха да излизат. Искаха да се взимат багажа“, разказа още Ивелин Арабаджиев.

В болницата са настанени две жени без опасност за живота. Разследването продължава.