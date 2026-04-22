Сериозен и изключително нелеп инцидент отне живота на двама души и рани десетки други на пътя Бургас – Малко Търново, в непосредствена близост до границата с Турция. Трагедията се е разиграла рано тази сутрин, а информацията бе потвърдена от кмета на общината Илиян Янчев.

Пътят към граничния пункт остава частично блокиран заради извършваните на място следствени действия.

Хронология на катастрофата

Около 07:05 ч. е получен сигнал за инцидент с автобус с украинска регистрация. По първоначални данни, превозното средство е останало без гориво точно преди граничния пункт. Докато пътниците са слизали от превозното средство, то неочаквано е потеглило на заден ход. Автобусът е премазал част от хората, които вече са били на пътното платно, след което се е обърнал в крайпътната канавка.

Жертви и ранени

В автобуса са пътували общо 39 украински граждани (37 пътници и двама водачи). Равносметката към момента е тежка. Скед удара двама души са издъхнали на място. Шестима в болници в Бургас и се намират в тежко състояние. Десет от пътниците са настанени в Дневния център и Спешна помощ в Малко Търново с по-леки наранявания и в шок.

Спасителната операция

Екипи на полицията, пожарната и "Бърза помощ“ са пристигнали на мястото на пътнотранспортнот произшествие. До момента всички пътници са извадени от превозното средство, което е силно деформирано и е преобърнато в канавката.

Движението в района на ГКПП Малко Търново е затруднено. Шофьорите се призовават да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на "Пътна полиция“.