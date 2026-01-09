ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първо заседание на кабинета в оставка за годината
В дневния ред са 18 точки, сред които:
1. Проект на Решение за одобряване на междинен мониторингов доклад за проучване на напредъка по заложените дейности в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.
2. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и "ЕндуроСат“ ЕАД за изпълнение на Приоритетен инвестиционен проект "Развоен Космически Център“, който ще се реализира в гр. София, Столична община, и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на проекта.
3. Проект на Решение за изменение на Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
4. Проект на Решение за приемане на Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и на Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2026-2028 г.
5. Проект на Решение за определяне на арбитри и помирители по смисъла на глава I, раздел IV от Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г.
6. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.
7. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на седалищата и консулските окръзи на консулствата на Държавата Израел в Република България, ръководени от почетните консулски длъжностни лица – Орлин Иванов Мандов и Красимир Тихомиров Методиев.
8. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
9. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с Постановление № 26 от на Министерския съвет от 2011 г.
10. Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и за безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Пловдив, област Пловдив.
11. Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за даване на съгласие за апортирането му в капитала на "Български енергиен холдинг“ ЕАД.
12. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове.
13. Проект на Решение за одобряване присъединяването на Република България към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания.
14. Проект на Решение за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ.
15. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с Постановление № 7 на Министерския съвет от 2000 г.
16. Проект на Решение за възлагане на министъра на електронното управление да проведе обществена поръчка за осигуряване на продукти на "Майкрософт“, за нуждите на държавната администрация.
17. Проект на Решение за одобряване на Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г.
18. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.
