Първи кадър от зловещия инцидент с двама загинали край Хасково
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:22Коментари (0)749
© Xnews
Първи кадър от тежката катастрофа с двама загинали и двама ранени край хасковското село Войводово. Инцидентът е възникнал около 14:30 часа, малко след разклона от главния път за Кърджали.

По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в крайпътно дере. В колата са пътували четирима души - жена с дете и двама възрастни, мъж и жена.

Жената и детето са транспортирани в болница за преглед и лечение. Другите двама пътници са загинали. 

На мястото на произшествието работят екипи на пожарната, които са разрязали автомобила. Полицията извършва оглед и изяснява причините за тежкия инцидент.

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през земеделски площи в района. Първият кадър е дело на колегите от Xnews.bg.







Още новини от Национални новини:
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:07 / 20.02.2026
Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
16:30 / 20.02.2026
Да помогнем на Добромир Кръстев да се възстанови
15:40 / 20.02.2026
Обявиха оранжев код за Пловдив и още осем области
14:37 / 20.02.2026
Арестуваха трима за сексуална експлоатация
15:00 / 20.02.2026
Почина уважаван наш хирург
14:16 / 20.02.2026

"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
