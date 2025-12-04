ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Протестиращи от снощи: По-високи заплати, всичко е в тавана по магазините
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:15Коментари (1)499
©
Жители на Пазарджик протестираха снощи с искане за оставка на кабинета "Желязков“. Голяма част от хората пожелаха смяна на модела на управление.

С плакати "Спрете да крадете от парите ни“ протестиращите поискаха предсрочни избори.

"Смяна на модела на управление. За по-добро бъдеще на децата ни. Много неща трябва да се променят".

"Толкова години вече те крадат от бъдещето на децата ни!"

"По-високи заплати. Всичко е в тавана по магазините. Положението на децата изобщо не искам да го коментирам", казаха протестиращи.

Протестът протече без инциденти, съобщава БНР.


Още по темата: общо новини по темата: 48
03.12.2025 »
03.12.2025 »
03.12.2025 »
03.12.2025 »
03.12.2025 »
03.12.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Да бяхте гласували преди месец-два...късно е, либе, за китка. Грухчо вече ви е превзел общината!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Почина авторът на "Една българска роза"
07:46 / 04.12.2025
Имен ден празнуват много българи
07:47 / 04.12.2025
НИМХ: Студено и дъждовно, на места снежно
07:47 / 04.12.2025
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
23:03 / 03.12.2025
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
19:21 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите ис...
20:43 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Санирането на сградите
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: