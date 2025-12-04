Протестиращи от снощи: По-високи заплати, всичко е в тавана по магазините

© Жители на Пазарджик протестираха снощи с искане за оставка на кабинета "Желязков“. Голяма част от хората пожелаха смяна на модела на управление.



С плакати "Спрете да крадете от парите ни“ протестиращите поискаха предсрочни избори.



"Смяна на модела на управление. За по-добро бъдеще на децата ни. Много неща трябва да се променят".



"Толкова години вече те крадат от бъдещето на децата ни!"



"По-високи заплати. Всичко е в тавана по магазините. Положението на децата изобщо не искам да го коментирам", казаха протестиращи.



Протестът протече без инциденти, съобщава БНР.