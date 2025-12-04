ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Протестиращи от снощи: По-високи заплати, всичко е в тавана по магазините
С плакати "Спрете да крадете от парите ни“ протестиращите поискаха предсрочни избори.
"Смяна на модела на управление. За по-добро бъдеще на децата ни. Много неща трябва да се променят".
"Толкова години вече те крадат от бъдещето на децата ни!"
"По-високи заплати. Всичко е в тавана по магазините. Положението на децата изобщо не искам да го коментирам", казаха протестиращи.
Протестът протече без инциденти, съобщава БНР.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 48
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 8 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Почина авторът на "Една българска роза"
07:46 / 04.12.2025
Имен ден празнуват много българи
07:47 / 04.12.2025
НИМХ: Студено и дъждовно, на места снежно
07:47 / 04.12.2025
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
23:03 / 03.12.2025
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
19:21 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите ис...
20:43 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS