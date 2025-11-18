ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Протести в ключови държавни администрации в цялата страна
Протестите са вследствие на неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.
Протестните действия ще обхванат следните институции и ще се проведат, както следва:
- 20.11.2025 г. /четвъртък/ от 12.30 ч. до 13.00 ч. протест пред Централното управление на Националния статистически институт /НСИ/ в София и пред Териториалните статистически бюра на института в страната;
- 21.11.2025 г. /петък/ от 12.30 ч. до 13.00 ч. протест пред Централното управление на Национален осигурителен институт /НОИ/ в София и пред Териториалните поделения на института в страната;
- 26.11.2025 г. /сряда/ от 12.30 ч. до 13.00 ч. протест пред Агенцията по заетостта /АЗ/ в София и пред Териториалните поделения на агенцията в страната;
- 27.11.2025 г. /четвъртък/ от 12.30 ч. до 13.00 ч. протест пред Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда“ /ИА ГИТ/ в София и пред Териториалните дирекции на Агенцията в страната;
- 28.11.2025 г. /петък/ от 12.30 ч. до 13.00 ч. протест пред Агенцията за социално подпомагане /АСП/ в София и пред Териториалните структури на агенцията в страната;
Основните искания на служителите включват:
- Достойно увеличение на работните заплати, отговарящо на нарасналия обем от работа, инфлационните процеси и непрекъснато разширяващите се задължения в администрацията.
- Преустановяване на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови за обществото функции.
- Гарантиране на нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.
"Системата е на ръба. Ние не искаме привилегии, а елементарно уважение към труда ни и възможност да живеем достойно. Без стабилна администрация държавата не може да функционира“, заявяват от ръководството на САС "Подкрепа“.
Протестните действия ще се провеждат поетапно, като синдикатът запазва правото си да разширява формите на натиск, в случай че справедливите искания на работниците и служителите не бъдат чути.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съдът призна Лена Бориславова за невинна по делото "Корал"
16:10 / 18.11.2025
КС се произнесе за референдума на президента за еврото
16:11 / 18.11.2025
Министър Гуцанов: В искането на Деница Сачева има сериозна логика...
15:23 / 18.11.2025
Две предупреждения за по-голямата част от страната ни
14:35 / 18.11.2025
Глобален срив спря достъпа до повечето новинарски сайтове
14:29 / 18.11.2025
Гражданин: В няколко магазина ми отказаха да платя с жълти стотин...
12:59 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS