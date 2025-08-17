© Фокус виж галерията Протестно бдение се проведе в София в памет на жертвите на катастрофи, организирано от Сдружение "Ангели на пътя", предаде репортер на "Фокус". Хората са се събрали на кръстовището, където в петък през нощта 21-годишен се вряза в автобус на градския транспорт с безумно висока скорост и отне живот.



Протестиращите настояват за ефективен контрол и истинско правосъдие за нарушителите на правилата за движение по пътищата, които представляват обществена опасност.



Припомняме, че днес Софийският градски съд наложи постоянна мярка за неотклонение на Виктор И., обвинен за катастрофата с превишена и несъобразена скорост в София и за причиняване на смърт по непредпазливост на един човек.