Промяна в тенденциите при онлайн измамите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:42 / 21.08.2025
©
Промяна в тенденциите при онлайн измамите отчитат от ГДБОП. В момента популярност набират н.нар. романтични измами. Бизнесът също не е пощаден от киберзлоупотреби. Това обясни ст. комисар Владимир Димитров в ефира на обществената телевизия, като част от съвместната инициатива на ГДБОП и БНТ "Киберпрогноза на месеца".

Как обаче да се предпазим в света на изкуствения интелект?

Инвестиционните измами са новата уловка на киберпрестъпниците, обясняват от ГДБОП, където ежедневно получават сигнали от излъгани граждани. Обикновено предизвикателно изглеждаща дама, която всъщност е бот, се свързва с жертвата през чат приложение с обещание за печеливша инвестиция.

"След няколкоседмично, няколкомесечно инвестиране на средствата при нас идва жертвата и казва: загубих 30 хил. лв., 50 лв. имаме жертви, които губят по 100–200 хил. лв. Ако жертвата няма средства, тогава се приканва да вземе пари назаем или пък да участва в схемата като финансово муле. Популярни са и т.нар. романтични измами. Всеки месец при нас се явява възрастна българска гражданка, която се е влюбила в профил в социални мрежи в американски военен под предлог, че трябва да плати такса за пътуващата към нея пратка – колет с няколко милиона долара кеш – тя изпраща пари", каза ст. комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

И бизнесът също е обект на изобретателността на киберизмамниците. В последните дни онлайн престъпници се възползват от популярен бранд за обувки и подмамват техните клиенти към мним сайт и страница в социална мрежа, които са обявили нереални намаления. А фирмата е затрупана от десетки сигнали на излъгани клиенти.

"Намаленията са толкова големи, че би трябвало да предизвикат някакво съмнение. Ако една обувка струва между 80–90 лв., я виждате намалена на 20–25 лв. Това е нелогично голямо намаление", заяви Николай Иванов, собственик на български бранд обувки.

Експертите изброяват няколко реакции, които лесно могат да ни предпазят от онлайн измами.

"Недейте да превеждате пари на случайни лица, без да знаете, че те наистина са ваши близки и роднини, и да сте верифицирали това по два или три отделни канала. Когато мой близък поиска пари от мен, аз задължително се обаждам по втори канал – в случая по телефона на този човек. И още – да поискаме видеоразговор с измамника, за да проверим дали е истински човек. Или да настояваме за друг начин за плащане, различен от предлагания. Нито един легитимен сайт или институция не изпраща IBAN за плащане в имейл", добави Красимир Коцев, експерт по киберсигурност.







